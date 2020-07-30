Вступают в силу изменения, направленные на лучшую защиту прав иностранных работников

Об этом сообщила Инспекция труда.

Понятие командированного работника регулируется Директивой 96/71/EC Европейского парламента и Совета, касающейся командирования работников в связи с предоставлением услуги. Командированным работником считается такой работник, которого работодатель временно направляет на работу в другое государство-член Европейского Союза, либо для предоставления услуги в рамках деятельности компании в различные дочерние компании внутри концерна, либо в качестве арендованного работника от агентства по трудоустройству.

17 июня Рийгикогу внес поправки в Закон о командированных в Эстонию работниках (ЗКЭР), которые изменяют условия труда командированных сюда работников. Уточнен порядок дальнейшего командирования командированных арендованных работников. При заключении договора об использовании работников агентство по предоставлению арендованных работников и компания-пользователь должны договориться о том, допустима ли вообще дальнейшая отправка командированных работников в другую страну. Если компания-пользователь осуществляет дальнейшее командирование работника, она должна иметь на это согласие его первичного работодателя. В случае дальнейшего командирования за работником сохраняется статус командированного арендованного работника.

Закон изменяет условия труда, которые следует обеспечивать командированному работнику во время его пребывания в Эстонии. Отныне вместо минимальной заработной платы следует обеспечивать заработную плату и возмещать также расходы, связанные с командировкой отправленного в командировку работника. Например, командированный работник обычно работает в Таллинне, но для выполнения данной работы он должен поехать за материалом в Нарву или Стокгольм. В этом случае работодатель должен оплатить проездные расходы работника, включая, в случае отправки за границу, также суточные.

Кроме того, вводится регуляция, касающаяся долгосрочной командировки. До сих пор закон не регламентировал, как долго работник из другого государства-члена может работать в Эстонии в качестве командированного работника на основании лишь минимальных требований. Поправка к закону предполагает, что командированный работник остается в Эстонии до года. Затем работодатель должен принять во внимание, что после того, как работник проработал в Эстонии 12 или 18 месяцев, к нему применяется все трудовое законодательство Эстонии. Например, если сейчас командированному работнику следует с момента прибытия гарантировать основной отпуск в соответствии с законодательством Эстонии, то по истечении 12 месяцев к нему применяется трудовое законодательство Эстонии также в части подготовки графика отпусков и срока давности отпуска.