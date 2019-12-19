Вспышка чумы свиней вызвала перед Рождеством у эстонских самоделкиных проблему

19.12.2019, 17:25Вспышка чумы свиней вызвала перед Рождеством у эстонских самоделкиных проблему (1) rus.delfi.ee EST ÕhtusöökFoto: Andres Putting Вспышка африканской чумы свиней привела к дефициту свиной крови и кишок, поэтому оболочку для традиционного рождественского блюда — кровяной колбасы — приходится импортировать из Германии и Новой Зеландии, пишет rus.err.ee. По данным Ветеринарно-пищевого департамента, кишки и кровь отечественных свиней в Эстонии продает только Раквереский мясокомбинат и только оптовикам и предпринимателям.Это значит, что их продукция домохозяйкам недоступна и они вынуждены "упаковывать" кровяную колбасу в кишки, заказанные в Германии или Новой Зеландии."Главное, чтобы традиция сохранилась. Хорошо, что немцы нас выручают", — говорит один из кулинаров-любителей Эпп Маргна. Подписаться Share Tweet Читайте также: Как увеличить отдачу тепла от батареи: помог совет соседа Роналду прокомментировал свой искусный гол Роналду оценил свой гол с высоты в 2,56 метра В день похорон Лужкова скончался М. Сафронов
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