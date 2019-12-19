Вспышка чумы свиней вызвала перед Рождеством у эстонских самоделкиных проблему

По данным Ветеринарно-пищевого департамента, кишки и кровь отечественных свиней в Эстонии продает только Раквереский мясокомбинат и только оптовикам и предпринимателям.

Это значит, что их продукция домохозяйкам недоступна и они вынуждены "упаковывать" кровяную колбасу в кишки, заказанные в Германии или Новой Зеландии.

"Главное, чтобы традиция сохранилась. Хорошо, что немцы нас выручают", — говорит один из кулинаров-любителей Эпп Маргна.