Всемирно известный журналист-расследователь: банки и адвокаты — оружие в руках преступников
Один из основателей крупнейшей в мире недоходной организации расследовательской журналистики OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) Дрю Салливан рассказал в интервью Äripäev, как многие банки, адвокаты и юристы оказывают поддержку организованной преступности, и насколько важной является роль расследовательской журналистики в разоблачении финансовых и властных сетей, пишет dv.ee.
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