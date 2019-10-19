Всемирно известный журналист-расследователь: банки и адвокаты — оружие в руках преступников

”Они выполняют для криминальной сферы всю черновую работу”, — рассказывает Салливан о некоторых банках и адвокатах.

По словам Салливана, преступность и коррупция стали глобальными именно благодаря определенным экономическим сегментам во главе с банками, адвокатскими бюро и учредителями готовых фирм.

”Для акций на предъявителя (bearer share — инструмент владения компаниями, который позволяет сохранять конфиденциальной информацию о владельце компании до момента, пока такие акции не будут предъявлены — прим.ред.) не имеется никакого иного обоснования, кроме сокрытия реального владельца. Точно также обстоит дело и с теневыми директорами. Подобные методы стали приемлемыми, но мы должны заявить, что они неприемлемы, поскольку их используют в преступных целях”, — заявляет он.

Подробнее читайте на dv.ee.