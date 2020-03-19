Всех выведут на чистую воду! Предпринимателей предупреждают: не стоит мухлевать с государственной поддержкой!

Член совета, директор хаапсалуского завода по производству дверей Аго Соомре говорит, что узких мест у плана много. По его словам, туризм и гостиничный бизнес вряд ли за два месяца оправятся. Нужно бы расширить поддержку до четырех месяцев. "Кризис за два месяца не закончится", — говорит Соомре.

Председатель правления профсоюза служащих (TALO) Аго Туулинг пояснил, что более длительной данную меру поддержки сделать было невозможно, потому что финансовые возможности Кассы ограничены 250 миллионами. Для получения большей суммы нужно принимать специальные решения, изменять закон.

"Сегодня никто не знает, какой будет ситуация 30 апреля. Никто это не предугадает. Если положение стабилизируется, хорошо. А если нет — придется принимать специальные решения. Есть же какая-то возможность использовать деньги европейских фондов", — считает Туулинг.

Правительство говорит о взятии кредита, чтобы покрыть расходы. Можно использовать также резервы правительства.

Третий член правления, председатель Центрального союза профсоюзов Пеэп Петерсон сообщил, что реакция с мест на вчерашние решения была положительная.

По его словам, значительная часть времени при разработке плана ушла на то, чтобы обговорить возможные злоупотребления.

"Это беспокоит, но нужно прежде всего доверять предпринимателям. Если они будут обманывать, то потом за них возьмутся. У нас есть такие примеры споров в PRIA. Посоветовал бы всем быть честными", — сказал Петерсон.