19.03.2020, 18:01

Всех выведут на чистую воду! Предпринимателей предупреждают: не стоит мухлевать с государственной поддержкой!

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Всех выведут на чистую воду! Предпринимателей предупреждают: не стоит мухлевать с государственной поддержкой!
Raido Vint

Совет Кассы по безработице состоит из шести членов. Они получили в условиях эпидемии коронавируса ответственное задание — подготовить план по предотвращению массовой безработицы. Как мы уже сообщали, в среду вечером после нескольких бессонных рабочих ночей такой план появился.

Член совета, директор хаапсалуского завода по производству дверей Аго Соомре говорит, что узких мест у плана много. По его словам, туризм и гостиничный бизнес вряд ли за два месяца оправятся. Нужно бы расширить поддержку до четырех месяцев. "Кризис за два месяца не закончится", — говорит Соомре.

Председатель правления профсоюза служащих (TALO) Аго Туулинг пояснил, что более длительной данную меру поддержки сделать было невозможно, потому что финансовые возможности Кассы ограничены 250 миллионами. Для получения большей суммы нужно принимать специальные решения, изменять закон.

"Сегодня никто не знает, какой будет ситуация 30 апреля. Никто это не предугадает. Если положение стабилизируется, хорошо. А если нет — придется принимать специальные решения. Есть же какая-то возможность использовать деньги европейских фондов", — считает Туулинг.

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Третий член правления, председатель Центрального союза профсоюзов Пеэп Петерсон сообщил, что реакция с мест на вчерашние решения была положительная.

По его словам, значительная часть времени при разработке плана ушла на то, чтобы обговорить возможные злоупотребления.

"Это беспокоит, но нужно прежде всего доверять предпринимателям. Если они будут обманывать, то потом за них возьмутся. У нас есть такие примеры споров в PRIA. Посоветовал бы всем быть честными", — сказал Петерсон.

"Касса по безработице поймет, кто был на самом деле в беде, а кто просто воспользовался ситуацией", — согласился Туулинг.

Помимо трех вышеприведенных лиц, в Совет Кассы по безработице входят министр социальных дел Танель Кийк, председатель Центрального союза работодателей Арто Аас и канцлер Минфина Вейко Тали.

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