Все вокруг говорят про приложение TikTok. Для чего оно нужно и почему так популярно

Теперь снимите что-нибудь — длина плана зависит от времени нажатия на кнопку записи. Если вы захотите сменить план, просто остановите запись и переместите камеру. Здесь же можно наложить фильтры, поставить таймер и обрезать клип. В нижнем меню есть маски: сердечки, звездочки, модные очки, собачьи головы. Есть и объекты в дополненной реальности — можете поселить в ваше видео прыгающую какашку или улыбчивый бургер. Но, кажется, это не очень популярная функция — в роликах тиктокеров эти персонажи встречаются редко.
Ну и про что лучше снимать?
Ограничений нет. Главное, чтобы было весело. Обычно тиктокеры снимают сценки, зажигательно танцуют и пытаются удивить фанатов какими-нибудь неожиданными монтажными приемами. А еще вокруг TikTok уже образовалась целая культура со своими мемами — можно поддерживать их или участвовать в челленджах.
Перечислить все сложно — тиктокеры каждый день придумывают что-нибудь новое. К примеру, именно они изобрели знаменитый #adelechallenge, когда мармеладные мишки, автобусы и другие неожиданные предметы ”хором” пели песню певицы Адель.
Один из последних хороших челленджей — #mirrormove, в котором тиктокеры бегают мимо большого зеркала и на ходу меняют образ.
Пользователи TikTok могут оставлять комментарии к чужим видео и делиться ими — в том числе в ”Историях” Instagram. Кроме того, ролики можно скачивать в память телефона и — самое интересное — использовать их в своих собственных видео. Для этого надо нажать на кнопку ”Поделиться” и выбрать пункт ”Дуэт”: тогда половину экрана будет занимать чужой ролик, а вторую половину — то, что вы запишете.