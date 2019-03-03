03.03.2019, 14:36

Все вокруг говорят про приложение TikTok. Для чего оно нужно и почему так популярно

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rus.delfi.ee
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Все вокруг говорят про приложение TikTok. Для чего оно нужно и почему так популярно
Foto: DANISH SIDDIQUI, REUTERS

Главное мобильное приложение прямо сейчас — TikTok. За 2018 год TikTok в мире скачали примерно 663 миллиона раз — больше, чем Instagram. А в феврале 2019 года общее количество скачиваний приложения превысило миллиард, пишет "Медуза".

Это проект китайской компании ByteDance, которая в 2017 году также поглотила похожее приложение Musical.ly (в нем пользователи записывали видео, на которых открывали рот под любимые песни).

В TikTok пользователи обмениваются 15-секундными видео — это что-то вроде ”Историй” в Instagram и Snapchat, но со своей, неповторимой атмосферой. Лента состоит только из небольших роликов, в которых пользователи часто занимаются глупостями: кидаются в друзей сыром, косплеят предметы интерьера или рассказывают анекдоты.

В результате вы просто смотрите одно видео за другим и не можете оторваться. 40 процентов аудитории TikTok моложе 18 лет, но это не значит, что это приложение исключительно для школьников: среди активных тиктокеров встречаются и пользователи постарше.

С чего начать?

Чтобы создать ролик, нужно выбрать песню, под которую будете снимать тикток. Треки загружать не нужно, они уже есть в приложении и даже рассортированы по жанрам и челленджам. Если у вас есть подписка на Apple Music, вы сможете выбрать песню из своей медиатеки. А если не хотите добавлять никакую мелодию — просто пропустите этот шаг.

Теперь снимите что-нибудь — длина плана зависит от времени нажатия на кнопку записи. Если вы захотите сменить план, просто остановите запись и переместите камеру. Здесь же можно наложить фильтры, поставить таймер и обрезать клип. В нижнем меню есть маски: сердечки, звездочки, модные очки, собачьи головы. Есть и объекты в дополненной реальности — можете поселить в ваше видео прыгающую какашку или улыбчивый бургер. Но, кажется, это не очень популярная функция — в роликах тиктокеров эти персонажи встречаются редко.

Ну и про что лучше снимать?

Ограничений нет. Главное, чтобы было весело. Обычно тиктокеры снимают сценки, зажигательно танцуют и пытаются удивить фанатов какими-нибудь неожиданными монтажными приемами. А еще вокруг TikTok уже образовалась целая культура со своими мемами — можно поддерживать их или участвовать в челленджах.

Перечислить все сложно — тиктокеры каждый день придумывают что-нибудь новое. К примеру, именно они изобрели знаменитый #adelechallenge, когда мармеладные мишки, автобусы и другие неожиданные предметы ”хором” пели песню певицы Адель.

Один из последних хороших челленджей — #mirrormove, в котором тиктокеры бегают мимо большого зеркала и на ходу меняют образ.

Пользователи TikTok могут оставлять комментарии к чужим видео и делиться ими — в том числе в ”Историях” Instagram. Кроме того, ролики можно скачивать в память телефона и — самое интересное — использовать их в своих собственных видео. Для этого надо нажать на кнопку ”Поделиться” и выбрать пункт ”Дуэт”: тогда половину экрана будет занимать чужой ролик, а вторую половину — то, что вы запишете.

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