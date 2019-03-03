Все вокруг говорят про приложение TikTok. Для чего оно нужно и почему так популярно

Это проект китайской компании ByteDance, которая в 2017 году также поглотила похожее приложение Musical.ly (в нем пользователи записывали видео, на которых открывали рот под любимые песни).

В TikTok пользователи обмениваются 15-секундными видео — это что-то вроде ”Историй” в Instagram и Snapchat, но со своей, неповторимой атмосферой. Лента состоит только из небольших роликов, в которых пользователи часто занимаются глупостями: кидаются в друзей сыром, косплеят предметы интерьера или рассказывают анекдоты.

В результате вы просто смотрите одно видео за другим и не можете оторваться. 40 процентов аудитории TikTok моложе 18 лет, но это не значит, что это приложение исключительно для школьников: среди активных тиктокеров встречаются и пользователи постарше.

С чего начать?

Чтобы создать ролик, нужно выбрать песню, под которую будете снимать тикток. Треки загружать не нужно, они уже есть в приложении и даже рассортированы по жанрам и челленджам. Если у вас есть подписка на Apple Music, вы сможете выбрать песню из своей медиатеки. А если не хотите добавлять никакую мелодию — просто пропустите этот шаг.