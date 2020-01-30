Все разом! Свои законопроекты по аптечной реформе представили EKRE (плюс центрист Карилайд) и социал-демократы

Депутаты EKRE представили в проект по аптечной реформе изменения, благодаря которым аптеки получили бы право приобретать лекарства и из других - помимо эстонских оптовиков - источников. А право продажи медикаментов было бы расширено на больницы и центры семейных врачей.

К нынешнему проекту у EKRE целый ряд претензий. "Оптовые фирмы продолжили бы контролировать рынок, опасность закрытия нависла над 120-150 аптеками по всей Эстонии", - сказал глава партии Мартин Хельме. "Цель наших предложений - прекратить зависимость аптек от оптовых фирм и создать на рынке лекарств свободную конкуренцию".

Одно из предложений должно дать право больничным аптекам продавать лекарства как пациентам, так и другим лицам.

Предлагается дать аптекам право закупать лекарства и у зарубежных оптовых продавцов.

Еще одно предложение касается отмены ограничений на структуру аптечной собственности. Нынешний запрет по существу не работает, потому что участники рынка используют для адаптации к аптечной реформе различные серые, но юридически корректные схемы.

Как пояснил член парламентской Комиссии по социальным делам Урмас Эспенберг (EKRE), проект составили 17 членов фракции от EKRE, свою подпись также под ним поставил также один депутат-центрист - Яанус Карилайд.