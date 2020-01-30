Все разом! Свои законопроекты по аптечной реформе представили EKRE (плюс центрист Карилайд) и социал-демократы

Карилайд заверил, что участвовал в работе своими идеями. Заместитель председателя Центристской партии сообщил Delfi, что министр социальных дел Танель Кийк, чье видение аптечной реформы немного иное, в курсе предложенных поправок.
"Требование о провизорах в сегодняшнем законе вместо решения проблем лишь их прибавляет. Появление "танкистов" даст лишь иллюзорный эффект. Сегодня люди довольны работой аптек. Их работает свыше 500, и если мы не найдем решения, то есть опасность закрытия более 150 аптек, без них могут остаться целые регионы", - сказал Карилайд.
По его словам, предлагаемые нынешней реформой (среди авторов которой и соратник Карилайда по партии Танель Кийк) поэтапные решения лишь откладывают проблемы на будущее. "Прятание головы в песок здесь не поможет".
Со своим проектом выступила сегодня и Социал-демократическая партия Эстонии.
Согласно поправкам соцдемов, Департамент лекарственных средств наделялся бы правом в тех местах, где ни одна аптека не отвечает новым требованиям, продлить переходный период до 1 января 2021 года. И таким образом гарантировать, что с 1 апреля ни одно село, поселок или город не остался бы без аптеки.
По его словам Евгений Осиновского, государство не должно прогибаться под действующие на рынке лекарств компании, и оказываться у них в заложниках. В то же время надо минимизировать риски того, что кто-то останется 1 апреля без медикаментов. "Мы надеемся, что Комиссия по социальным делам рассмотрит оба эти проекта параллельно, ведь речь идет об альтернативном видении, как решить одну и ту же проблему", - сказал Осиновский.
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