30.01.2020, 11:32

Все разом! Свои законопроекты по аптечной реформе представили EKRE (плюс центрист Карилайд) и социал-демократы

 (1)
EST 8
Все разом! Свои законопроекты по аптечной реформе представили EKRE (плюс центрист Карилайд) и социал-демократы
Sven Arbet

Эстонская консервативная народная партия (EKRE) сообщила, что "cвоими предложениями хочет избежать ожидающегося весной массового закрытия аптек".

Депутаты EKRE представили в проект по аптечной реформе изменения, благодаря которым аптеки получили бы право приобретать лекарства и из других - помимо эстонских оптовиков - источников. А право продажи медикаментов было бы расширено на больницы и центры семейных врачей.

К нынешнему проекту у EKRE целый ряд претензий. "Оптовые фирмы продолжили бы контролировать рынок, опасность закрытия нависла над 120-150 аптеками по всей Эстонии", - сказал глава партии Мартин Хельме. "Цель наших предложений - прекратить зависимость аптек от оптовых фирм и создать на рынке лекарств свободную конкуренцию".

Одно из предложений должно дать право больничным аптекам продавать лекарства как пациентам, так и другим лицам.
Предлагается дать аптекам право закупать лекарства и у зарубежных оптовых продавцов.

Читайте также:

Еще одно предложение касается отмены ограничений на структуру аптечной собственности. Нынешний запрет по существу не работает, потому что участники рынка используют для адаптации к аптечной реформе различные серые, но юридически корректные схемы.

Как пояснил член парламентской Комиссии по социальным делам Урмас Эспенберг (EKRE), проект составили 17 членов фракции от EKRE, свою подпись также под ним поставил также один депутат-центрист - Яанус Карилайд.

Карилайд заверил, что участвовал в работе своими идеями. Заместитель председателя Центристской партии сообщил Delfi, что министр социальных дел Танель Кийк, чье видение аптечной реформы немного иное, в курсе предложенных поправок.

"Требование о провизорах в сегодняшнем законе вместо решения проблем лишь их прибавляет. Появление "танкистов" даст лишь иллюзорный эффект. Сегодня люди довольны работой аптек. Их работает свыше 500, и если мы не найдем решения, то есть опасность закрытия более 150 аптек, без них могут остаться целые регионы", - сказал Карилайд.

По его словам, предлагаемые нынешней реформой (среди авторов которой и соратник Карилайда по партии Танель Кийк) поэтапные решения лишь откладывают проблемы на будущее. "Прятание головы в песок здесь не поможет".

Со своим проектом выступила сегодня и Социал-демократическая партия Эстонии.

Согласно поправкам соцдемов, Департамент лекарственных средств наделялся бы правом в тех местах, где ни одна аптека не отвечает новым требованиям, продлить переходный период до 1 января 2021 года. И таким образом гарантировать, что с 1 апреля ни одно село, поселок или город не остался бы без аптеки.

По его словам Евгений Осиновского, государство не должно прогибаться под действующие на рынке лекарств компании, и оказываться у них в заложниках. В то же время надо минимизировать риски того, что кто-то останется 1 апреля без медикаментов. "Мы надеемся, что Комиссия по социальным делам рассмотрит оба эти проекта параллельно, ведь речь идет об альтернативном видении, как решить одну и ту же проблему", - сказал Осиновский.

Читайте также: