Все правильно: Госконтроль проверил бухгалтерский отчет Эстонии за 2018 год

Отчет о выполнении государственного бюджета за 2018 год, который показывает бюджетный доход в 9,95 млрд, расходы в 9,80 млрд, инвестиции в 465,5 млн и операции по финансированию в 49,0 млн евро, дает достоверную информацию о полученных государством доходах, понесенных расходах, инвестициях и операциях по финансированию. По мнению Госконтроля, экономические сделки государства в существенной части совершены в соответствии с законом о госбюджете, законом о госбюджете на 2018 год и с законом об изменении закона о госбюджете на 2018 год. Это означает, что при выполнении законов о госбюджете Госконтроль серьезных ошибок не выявил.

В 2018 году расходы и инвестиции превысили доходы на 318,6 млн евро. NB! Речь не идет о профиците или дефиците правительственного сектора, который определяется по другой методике расчетов (см. также главу ”Финансовые показатели общественного и финансового сектора” отчета о деятельности сводного отчета государства за 2018 хозяйственный год). По данным консолидированного годового бухгалтерского отчета государства, по состоянию на 31.12.2018 у государства было активов в общей сложности на 16,1 млрд евро, и большинство активов составляло основное имущество (лес, дороги, здания, машины). По сравнению с прошлым периодом, денежный объем активов вырос на 668,7 млн евро.