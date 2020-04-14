14.04.2020, 17:51

"Все основывается на доверии": салоны красоты игнорируют критику и продолжают работать — что говорит Департамент здоровья?

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Кейлит Аэдма
EST
"Все основывается на доверии": салоны красоты игнорируют критику и продолжают работать — что говорит Департамент здоровья?
Foto: Shutterstock

Во время введенного правительством чрезвычайного положения были вынуждены закрыться многие спортклубы, рестораны и торговые центры, не говоря о школах и центрах занятий по интересам. Но несмотря на широкую критику, в услугах красоты царит тотальный беспорядок, и никто точно не знает ответа на вопрос, должны ли салоны красоты строго быть закрыты или им следует, рискуя здоровьем, продолжать предлагать услуги, пишет Naistekas.

Например, во время кризиса решила оставить двери открытыми для клиентов владелица салона красоты в центре Таллинна Сандра Напсеп, которая утверждает, что она лично сейчас не чувствует, чтобы работа представляла для нее, как для мастера красоты, большую опасность."Если бы я чувствовала, что это для меня опасно, я бы закрылась, но в то же время ведь также открыты продуктовые магазины и строительные магазины, где находится масса людей. Я не считаю, что в салоне это заболевание распространялось бы как-то по-другому, — констатирует она. — Работая, мы используем маски и постоянно дезинфицируем салон. Ведь никто не хочет заболеть, и все это основывается на доверии и на том, как кто-то уважает свое здоровье и здоровье других. Ни одного заметно больного человека мы не обслуживаем".

Сандра признает, что отказы до сих пор бывали с обеих сторон. "Это особенно, поскольку мы пытаемся разделить народ в салоне, например два парикмахера у нас одновременно не работают. Но никто еще не перенес запись из-за того, что болен, а скорее это делают просто от страха".

Хотя первые две недели чрезвычайного положения салон красоты был закрыт, время от времени и в этот период в салон ходили клиенты, и кто хотел, тот мог по-прежнему продолжать работу. "Кто-то все-таки что-то копошился. Я не являюсь чьим-то непосредственным начальником, а у меня в салоне арендные площади и все мастера красоты действуют под своими предприятиями, — объясняет Напсеп организацию работы в салоне. — Я считаю, что в июне у нас будет точно такое же положение, как сейчас, и люди не могут просто поставить всю жизнь на паузу. Те, у кого есть эта возможность, ради бога делайте это, но есть люди, которые хотят предлагать услугу, и те, кто хочет ее получать. Пусть это остается выбором самих людей. Мое решение опиралось на то, что я хочу сохранить хотя бы какой-то нормальный уклад жизни".

В то, что правительство решит на время чрезвычайного положения запретить деятельность салонам красоты, Напсеп не верит. "Но если это случится, то я бы закрылась", — добавляет она.

Комментирует главный специалист отдела санитарного состояния окружающей среды Департамента здоровья Ольга Гурьянова:

"Эта ситуация для всех нас новая. С одной стороны, часть поставщиков услуг и клиентов придерживаются такого мнения, что салоны красоты должны быть закрыты. Другие, напротив, хотят, чтобы услуги красоты оставались доступными. Критика звучит с обеих сторон, эмоций много. Но несмотря на это, мы должны подходить к ситуации здраво, в своих решениях опираться на научные данные и эпидемиологическую оценку ситуации.

Салонам красоты разрешено предлагать услуги, при условии, что обеспечена безопасность здоровья клиента. При оказании услуги (как и в обычной ситуации) наиболее важно обеспечить безопасность здоровья клиента.

В чрезвычайном положении тоже есть возможность предлагать услуги красоты. Но для минимизации рисков нужно реорганизовать оказание услуги в соответствии с ограничениями чрезвычайного положения:

  • Временно уменьшить количество мастеров и клиентов. Клиенты должны приходить к поставщику услуги точно к оговоренному времени, чтобы уменьшить количество находящихся в зоне ожидания людей и их излишний контакт между собой.
  • Расположение помещения должно позволять размещение рабочих мест с интервалами как минимум 2 метра.
  • Строго отбирать клиентов. Предварительно опрашивать клиентов о состоянии их здоровья (не обслуживать больных клиентов).
  • Обеспечить клиентам возможность дезинфекции и мытья рук. Поместить дезинфицирующие средства для рук на пути передвижения клиентов на видное место (желательно в месте входа в салон красоты и выхода из него).
  • Предусмотреть достаточно времени между клиентами, чтобы было время произвести влажную уборку и дезинфекцию, а также проветривание помещений. Эти действия на самом деле являются одной из частей обычной рабочей рутины мастера красоты. В чрезвычайном положении следует уделять этому большее внимание, чаще мыть/дезинфицировать рабочие поверхности, инструменты, проветривать помещения. Хотелось бы среди прочего подчеркнуть, что вентиляция салона красоты обязательно должна быть исправна и должна быть включена!
  • Мастер красоты обязательно должен подумать о средствах индивидуальной защиты. Одноразовые перчатки обязательны, если в перчатках невозможно работать, тогда разумно не оказывать услугу.
  • Обычная влажная уборка, которую в салонах красоты делают ежедневно, является одной из мер, которые помогают минимизировать риски. Для создания чистоты достаточно совершенно обычных чистящих средств и способов очистки. Важен подходящий уровень влажности тряпки, чтобы она достаточно собирала грязь, и достаточно сильное вытирание! На основании прежних исследований, такой способ достаточно убирает вирусы инфекций, и в профилактической работе нет прямой необходимости в использовании дезинфицирующих средств. Важно помнить, что используемый для очищения разных помещений инвентарь для уборки должен быть разным, чтобы избежать переноса грязи, в том числе микробов, посредством инвентаря.

Если поставщик услуги не может обеспечить выполнение вышеперечисленных условий, то оказание услуги следует прекратить, и закрытие салона в этой ситуации было бы уместным".

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  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
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