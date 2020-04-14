"Все основывается на доверии": салоны красоты игнорируют критику и продолжают работать — что говорит Департамент здоровья?

Например, во время кризиса решила оставить двери открытыми для клиентов владелица салона красоты в центре Таллинна Сандра Напсеп, которая утверждает, что она лично сейчас не чувствует, чтобы работа представляла для нее, как для мастера красоты, большую опасность."Если бы я чувствовала, что это для меня опасно, я бы закрылась, но в то же время ведь также открыты продуктовые магазины и строительные магазины, где находится масса людей. Я не считаю, что в салоне это заболевание распространялось бы как-то по-другому, — констатирует она. — Работая, мы используем маски и постоянно дезинфицируем салон. Ведь никто не хочет заболеть, и все это основывается на доверии и на том, как кто-то уважает свое здоровье и здоровье других. Ни одного заметно больного человека мы не обслуживаем".

Сандра признает, что отказы до сих пор бывали с обеих сторон. "Это особенно, поскольку мы пытаемся разделить народ в салоне, например два парикмахера у нас одновременно не работают. Но никто еще не перенес запись из-за того, что болен, а скорее это делают просто от страха".

Хотя первые две недели чрезвычайного положения салон красоты был закрыт, время от времени и в этот период в салон ходили клиенты, и кто хотел, тот мог по-прежнему продолжать работу. "Кто-то все-таки что-то копошился. Я не являюсь чьим-то непосредственным начальником, а у меня в салоне арендные площади и все мастера красоты действуют под своими предприятиями, — объясняет Напсеп организацию работы в салоне. — Я считаю, что в июне у нас будет точно такое же положение, как сейчас, и люди не могут просто поставить всю жизнь на паузу. Те, у кого есть эта возможность, ради бога делайте это, но есть люди, которые хотят предлагать услугу, и те, кто хочет ее получать. Пусть это остается выбором самих людей. Мое решение опиралось на то, что я хочу сохранить хотя бы какой-то нормальный уклад жизни".

В то, что правительство решит на время чрезвычайного положения запретить деятельность салонам красоты, Напсеп не верит. "Но если это случится, то я бы закрылась", — добавляет она.