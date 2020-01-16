Все магазины Selver частично перейдут на цифровые ценники

”Selver — инновационное предприятие, ориентированное на будущее, поэтому для нас очень важно перейти на более экологичные и менее обременительные для наших рабочих процессов решения. Цифровые альтернативы в сфере маркетинга, логистики и платежей, позволяющие не использовать бумагу, для Selver уже стали стандартом”, — сказала член правления AS Selver Кристи Ломп.

В скором времени новшество будет введено в 53 магазинах сети. Поскольку цена на свежие овощи и фрукты меняется чаще, новая технология в первую очередь затронет именно эту категорию товаров.

Благодаря цифровым ценникам, цена и информация о товаре могут обновляться одним нажатием кнопки. Selver давно тестирует данную технологию, так что постепенно подобные ценники появятся и в других товарных категориях.

Переход на цифровые ценники является частью миссии Selver по снижению объемов используемой бумаги. На первом этапе проекта в магазинах Selver по всей Эстонии были установлены цифровые экраны, заменяющие бумажную рекламу.

Благодаря электронным ценникам, магазины Selver смогут отказаться от использования примерно пятисот пачек офисной бумаги в год.

Объем инвестиций первого этапа составит 0,5 миллиона евро.

Фото: Хендрик Осула