Все магазины Prisma перед Яановым днем открыты круглосуточно

По словам оперативного директора Prisma Peremarket Теэму Кильпия, в этот период спрос на продовольственные товары увеличивается в несколько раз. ”Праздничный период — время интенсивной работы для Prisma. Мы хотим, чтобы наши клиенты и в Яанову ночь могли быстро и удобно купить то, что им нужно”, — отметил Кильпия.

В дополнение к традиционным для Яановой ночи блюдам и напиткам в этом году Prisma предлагает по выгодным ценам овощи, фрукты и свежую рыбу. Специальные предложения на потребительские товары включают в себя все необходимое для организации гриля и пикника.

Каймо Нийтару, директор по ассортименту Prisma Peremarket, рассказывает об основных продуктах, которые, вероятно, станут хитами потребителей в этом году. ”Безусловно, среди них мясные продукты отечественного производства, шашлыки и мясо на гриле. А также филе лосося, арбуз, огурец, помидор и древесный уголь. Все больше и больше людей начали употреблять безалкогольные напитки во время Яановой ночи”, — сказал Нийтару.