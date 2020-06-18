18.06.2020, 11:10

Все магазины Prisma перед Яановым днем открыты круглосуточно


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Vanalinna Prisma pidulik avamine
Vanalinna Prisma pidulik avamineFoto: Margus Pahv

В период с 19 по 23 июня все девять магазинов Prisma, действующих в Эстонии, будут работать круглосуточно. Если обычно в режиме 24/7 работают 5 магазинов Prisma, то перед Яановым днем круглосуточно открыты двери и Rocca al Mare, Kristiine и Vanalinna Prisma в Таллинне, и Annelinna Prisma в Тарту.

По словам оперативного директора Prisma Peremarket Теэму Кильпия, в этот период спрос на продовольственные товары увеличивается в несколько раз. ”Праздничный период — время интенсивной работы для Prisma. Мы хотим, чтобы наши клиенты и в Яанову ночь могли быстро и удобно купить то, что им нужно”, — отметил Кильпия.

В дополнение к традиционным для Яановой ночи блюдам и напиткам в этом году Prisma предлагает по выгодным ценам овощи, фрукты и свежую рыбу. Специальные предложения на потребительские товары включают в себя все необходимое для организации гриля и пикника.

Каймо Нийтару, директор по ассортименту Prisma Peremarket, рассказывает об основных продуктах, которые, вероятно, станут хитами потребителей в этом году. ”Безусловно, среди них мясные продукты отечественного производства, шашлыки и мясо на гриле. А также филе лосося, арбуз, огурец, помидор и древесный уголь. Все больше и больше людей начали употреблять безалкогольные напитки во время Яановой ночи”, — сказал Нийтару.

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