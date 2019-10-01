Все фракции Таллиннского горсобрания согласны ограничить продажу алкоголя

"Когда достигнем такой общей договоренности с предпринимателями, тогда можно будет заниматься с теми конкретными предпринимателями, которые нарушают договор", - сказал заместитель председателя Таллиннского городского собрания Март Луйк (партия "Отечество").
"Находчивые люди открывают бар, который работает с 7 до 10 утра, в это время алкоголь в магазине не купить. Так вот, этим заведениям нужно перекрыть кислород, и не давать возможности вести подобную деятельность", - заявил в "Актуальной камере" член Таллиннского городского собрания от социал-демократической партии Райнер Вакра.
Регуляция может коснуться и расстояния между алкогольными магазинами и учебными учреждениями. Есть предложение, что алкогольные магазины могли бы располагаться на расстоянии не менее 150 метров от школ и детских садов, сейчас действует правило 50 метров.
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