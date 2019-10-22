Все больше многоэтажек советской постройки в Эстонии нуждаются в капремонте

"В наиболее критическом положении с точки зрения прочности конструкции находятся балконы и лоджии, козырьки. За примерами далеко ходить не надо — падают и панели балконов, и козырьки. К счастью, в последнее время обходилось без фатального исхода", — передает rus.err.ee слова ученого ТТУ Тарго Каламеэса.

"Реновация, реновация, реновация — это не совсем верный путь. Нужно обновить здание один раз, но качественно. Если делать поэтапно, это, в итоге, обойдется дороже", — добавил Каламеэс.

На прошлой неделе в ходе заседания горсобрания, отвечая на вопросы депутатов, на тему устаревшего жилья в столице обратил внимание и мэр Таллинна.

"Такой глобальный вопрос в Эстонии еще не поднимался. Именно с точки зрения решения проблемы. Мы должны озаботиться тем, чтобы эту тему обсуждать сейчас и искать возможные варианты партнерства в частном секторе. Мне кажется, есть опыт, который мы могли бы изучить в других странах, когда частный сектор заинтересован строить здания для того, чтобы получать доход, но в то же время строить для того, чтобы решать жилищные проблемы жителей города. Свои подходы есть в Германии, свои подходы есть в России", — сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт.