Врет или нет? Реформисты запросили переписку министра Марта Ярвика

Сегодня утром Партия реформ сообщила, что вице-председатель парламентской комиссии по сельским вопросам Урмас Круузе направил запрос, чтобы ознакомиться с перепиской министра и Ветеринарно-проводольственного департамента и протоколами собраний.

Вчера на пресс-конференции правительства Март Хельме заявил, что Ярвик не врет. То же самое утверждает сам Ярвик.

Как мы писали вчера, из переписки Министерства сельской жизни и Ветеринарно-продовольственного департамента (VTA) вырисовывается, что из-за случая с листерией на заводе M. V. Wool министр Март Ярвик давил на своих подчиненных.

Кроме того, по данным передачи журналистских расследований "Очевидец", чиновники умалчивают о том, что в Эстонии распространен еще один штамм листерии, ставший причиной смерти еще большего числа людей, пишет rus.err.ee.

2 октября в интервью "Актуальной камере" Ярвик прокомментировал скандал, заявив, что не понимает, каким образом информация стала известна общественности: "Если это просочилось благодаря VTA, то это их ошибка".

"Суд должен вынести решение. Нет доказательств, что люди пострадали. У меня есть право вмешаться и просить, чтобы о вине M. V. Wool говорили только после решения суда", — добавил он.