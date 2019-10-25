Врет или нет? Реформисты запросили переписку министра Марта Ярвика

Только на днях попавшаяся на лжи министр Керт Кинго (EKRE) была вынуждена уйти в отставку, как сразу же появились разговоры о том, что ее однопартиец министр сельской жизни Марк Ярвик также обманул общественность.
Сегодня утром Партия реформ сообщила, что вице-председатель парламентской комиссии по сельским вопросам Урмас Круузе направил запрос, чтобы ознакомиться с перепиской министра и Ветеринарно-проводольственного департамента и протоколами собраний.
Вчера на пресс-конференции правительства Март Хельме заявил, что Ярвик не врет. То же самое утверждает сам Ярвик.
Как мы писали вчера, из переписки Министерства сельской жизни и Ветеринарно-продовольственного департамента (VTA) вырисовывается, что из-за случая с листерией на заводе M. V. Wool министр Март Ярвик давил на своих подчиненных.
Кроме того, по данным передачи журналистских расследований "Очевидец", чиновники умалчивают о том, что в Эстонии распространен еще один штамм листерии, ставший причиной смерти еще большего числа людей, пишет rus.err.ee.
2 октября в интервью "Актуальной камере" Ярвик прокомментировал скандал, заявив, что не понимает, каким образом информация стала известна общественности: "Если это просочилось благодаря VTA, то это их ошибка".
"Суд должен вынести решение. Нет доказательств, что люди пострадали. У меня есть право вмешаться и просить, чтобы о вине M. V. Wool говорили только после решения суда", — добавил он.
По оценке "Очевидца", этими словами министр сознательно или по не знанию подтасовал факты, а также начале октября в передаче "Первая студия" Март Ярвик заявил, что у него нет доказательств причастности завода M. V. Wool к случаям листериоза, хотя соответствующий рапорт был направлен ему еще летом.
600 литров яда: россияне умирают от подсолнечного масла
Вся семья прокурора погибла в огне
Няня сломала позвоночник ребенка, пытаясь его успокоить
Журналист Владимир Соловьев внесен в Книгу рекордов Гиннесса