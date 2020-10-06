Временный выход из второй пенсионной ступени принесет дополнительно 10-20 евро в месяц

С целью экономии средств во время вызванного коронавирусом кризиса государство с июля этого года по 31 августа следующего года приостановило свою долю отчислений во вторую пенсионную ступень (4%). В связи с этим в октябре каждому, кто присоединен ко второй ступени, дана возможность решить, будет ли он продолжать платить 2% от своей зарплаты. Более подробно об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.

Финансовая выгода прекращения выплат зависит от размера зарплаты, но она не очень велика. Люди с зарплатой в 500 евро в месяц, получат в месяц дополнительно 10 евро, которые не будут облагаться налогом. Людям с более высокой зарплатой следует иметь в виду, что дополнительные деньги будут облагаться подоходным налогом. Например, человек с брутто-зарплатой в 1000 евро сэкономит как минимум 16 евро в месяц, но то, сколько уйдет государству в качестве подоходного налога и сколько останется, зависит от величины совокупного годового дохода.

В 2023-2024 гг согласно индивидуальному вкладу будут компенсированы приостановленные на время 4-процентные выплаты. Компенсация будет зависеть от того, сколько 2-процентных выплат было совершено человеком в период с 1 июля 2020 года по 31 августа 2021 года в то время, как его 4-процентные выплаты были приостановлены. Если средняя производительность фондов второй ступени с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2022 года будет положительной, то и переводимая во вторую ступень сумма будет увеличена на среднюю производительность. Компенсация не зависит от того, будет ли человек в 2023 и 2024 годах работать и будет ли совершать взносы во вторую ступень в обычном порядке.

Что касается полного выхода из второй ступени, то такая возможность появится только в следующем году. Можно ли будет вывести деньги в полном объеме, зависит от решения государственно суда, которое будет вынесено в течение октября.