Временно приостановленный конкурс частот 5G теперь полностью остановлен судом

По оценке окружного суда, принципиально не исключается, что распределение частот на три разрешения необоснованно ограничивает конкуренцию.

”Свобода предпринимательства гарантирует с одной стороны право заниматься бизнесом — это та деятельность, цель которой прежде всего состоит в получении прибыли через производство или продажу товара, оказание услуг и пр. С другой стороны, государство должно обеспечивать правовую среду для работы свободного рынка, чтобы защищать предпринимателя от неправомочных действий других предпринимателей по ограничению конкуренции или в нанесении ущерба бизнес-деятельности”, — написано от имени окружного суда в практических комментариях.

Оспаривая в суде конкурс частот 5G, предприятие Levikom указывало на то, что государство оказывает давление на конкуренцию и хочет передать сеть нового поколения — т.е. т.н. интернет вещей — только оператором мобильной связи.

По словам исполнительного директора коммуникационного предприятия Levikom Пеэпа Пылдьсамма, изначально, лишь приостановив ход конкурса, суд еще давал надежду организаторам конкурса, что речь идет просто о нехватки времени для углубления в тему.

”Теперь же яснее ясного, что быстрое и небрежное распределение частот нового поколения только между нынешними операторами мобильной связи — это ошибка. Суд четко заявил, что конкурс без внутреннего анализа впредь не может просто проигнорировать других участников рынка и дело возвращено на рассмотрение обратно в административный суд”, — добавил Пыльдсамм. ”Пока не прошло рассмотрения, нельзя дальше проводить конкурс”.