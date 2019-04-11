Временно приостановленный конкурс частот 5G теперь полностью остановлен судом

Руководитель Levikom напоминает, что сеть 5G характеризует предложения таких услуг, как интернет вещей, для чего необходимы реагирующая в реальном времени и сверхбыстрая сеть для, например, промышленных роботов, беспилотных автомобилей и телемедицины. ”Ошибаются те, кто полагают, что 5G — это очередная вещь для смартфонов и, значит, это автоматически должно принадлежать операторам мобильной связи”, — добавил Пыльдсамм.
”Выдача четырех или более разрешений согласуется со стандартом 5G не ограничивает ни одного оператора мобильной связи предлагать быстрый интернет, хотя не это является главной задачей технологии 5G. Минимальная граница частотного диапазона 5G — это 10 MHz и максимальная — 100 Mhz, в Эстонии же попробовали этим конкурсом распределить частоты в диапазоне 130 MHz. В то же время в крупных государствах Европы среди крупных телекоммуникационных компаний частоты были распределены в диапазоне 50 или 80 MHz и проблем с этим не было”, — пояснил Пыльдсамм, по словам которого распределение частот 130 MHz необоснованно практикой других государств, да и стандарт 5G этого не предусматривает.
”Цель конкурса частот 5G должна заключаться прежде всего в том, чтобы услуги 5G стали бы доступны в Эстонии как можно быстрее”, — сказал Пыльдсамм. ”Искусственное ограничение конкурса выдачей лишь трех разрешений на частоты навесило бы по сути замок на этот рынок и стало бы удушением конкуренции”.
По словам Пыльдсамма, Министерство экономики и коммуникаций должно было выдать минимум четыре разрешения и оставить один канал для регионального использования промышленным потребителям, медицинским учреждениям и региональным операторам. ”В интересах конкуренции должно всячески приветствоваться, чтобы все желающие могли бы развивать услуги 5G и внести свой вклад в развитие экономики Эстонии. Непонятно, почему Министерство экономики и коммуникаций ошибочно утверждает, что выдача трех разрешений является единственным возможным решением”, — добавил Пылдсамм.