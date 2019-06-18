Врачей в Латвии обяжут писать "честное" название лекарства, а аптеки — выдавать самый доступный по цене препарат

Как пояснила глава Минздрава Илзе Винькеле, данное нововведение станет первым шагом на пути к введению новой системы, которая обеспечит доступность необходимых пациентам лекарств.

Самый дешевый или референтный медикамент определяет Национальная служба здравоохранения. В Минздраве признают, что возможна такая ситуация, при которой пациенту сегодня выдают один, на этот момент самый дешевый, медикамент, а завтра — другой, потому что для его диагноза поменялся референтный препарат.

Однако, по словам советника министра здравоохранения Эдгара Скварика, если врач сможет доказать, что медикамент менять нельзя, он сможет и впредь выписывать пациенту предыдущее лекарство. В некоторых случаях врачи будут иметь право выписывать и конкретные лекарства.

За 2018 год в список компенсируемых были включены некоторые лекарства нового поколения, предназначенные для борьбы с раком — конкретно против гастроэнтеропатических образований, метастазов в легких, HER2-позитивного метастатического рака груди, рака яичников, кишечника и простаты, лимфолейкоза и метастатической меланомы.

Кроме того, первый раз были включены лекарства нового поколения против кардиоваскулярных заболеваний, болезни Крона и язвенного колита.