Врач: не стоит паниковать из-за пестицидов в овощах-фруктах

Не стоит панически бояться ядовитых веществ в овощах-фруктах, отдать предпочтение стоит местным производителям, или же употреблять в пишу садовые плоды, советует семейный врач Кармен Йоллер.
Врач сказала в передаче Terevisioon, что хоть госконтроль и выявил содержание ядовитых веществ в плодах, для паники нет причин. ”Конечно, стоит проверять, чем опрыскивают, чем защищаются от вредителей, но я думаю, что есть куда более серьезные факторы, нежели пестициды. Например, риск рака повышают ожирение, курение, злоупотребление алкоголем и генетика”, — пояснила специалист.
”В рамках исследований выяснили, что особой разницы нет: едим ли мы экопродукты, или же обычный магазинные фрукты-овощи, привезенные из-за рубежа”, — пояснила Йоллер.
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