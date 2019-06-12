Врач: не стоит паниковать из-за пестицидов в овощах-фруктах

Врач сказала в передаче Terevisioon, что хоть госконтроль и выявил содержание ядовитых веществ в плодах, для паники нет причин. ”Конечно, стоит проверять, чем опрыскивают, чем защищаются от вредителей, но я думаю, что есть куда более серьезные факторы, нежели пестициды. Например, риск рака повышают ожирение, курение, злоупотребление алкоголем и генетика”, — пояснила специалист.

”В рамках исследований выяснили, что особой разницы нет: едим ли мы экопродукты, или же обычный магазинные фрукты-овощи, привезенные из-за рубежа”, — пояснила Йоллер.