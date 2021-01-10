Вправе ли работодатель снизить размер зарплаты без договоренности с сотрудником?

Во-первых: работодатель находится в ситуации, когда он не может предоставить работнику согласованный объем работы. Это должно быть связано с непредвиденными экономическими обстоятельствами, не зависящими от работодателя.

Во-вторых: выплата согласованной зарплаты необоснованно обременительна для работодателя. О втором условии работодатели часто забывает.

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