Впервые в истории YouTube канал набрал 100 млн подписчиков

T-Series, на котором публикуются индийские музыкальные клипы и трейлеры к фильмам, активно увеличивал свою аудиторию в последние пару лет и пытался получить звание топ-канала YouTube.

Его главным конкурентом являлся шведский блогер PewDiePie. Оба канала преодолели отметку в 90 млн подписчиков с разницей в несколько часов еще в марте.

Тогда T-Series обогнал шведского блогера, став самым популярным YouTube-каналом года. В ответ PewDiePie, чье настоящее имя Феликс Кьельберг, выпустил музыкальное видео "Поздравляем", в котором признал свое поражение.

У T-Series также есть 25 других каналов на YouTube, от детского контента до комедийных фильмов, которые за последние 90 дней посмотрели более 13 млрд пользователей, что на 3 млрд больше, чем у PewDiePie за последние три года.

В настоящее время на PewDiePie подписано более 96 млн пользователей.