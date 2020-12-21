Впервые в истории: у Eesti Energia на производство сланцевого масла ушло больше сырья, чем на выработку электроэнергии

В концерне, дающем работу около 3000 идавирусцам, считают, что это тренд, на который в будущем и будут опираться в работе.
В результате подробного анализа, проведенного исследовательской компанией KPMG Baltics, выяснилось, что производство сланцевого масла в следующие 20 лет может принести эстонской экономике более 8 млрд евро дохода.
Исследование было заказано Союзом химической промышленности Эстонии. Его целью было выявить влияние европейской климатической политики на конкурентоспособность отрасли и долгосрочную устойчивость.
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