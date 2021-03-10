Впервые в истории Эстонии устареют задолженности, находящиеся в производстве судебных исполнителей: руководство по освобождению от долга

Обзор предоставлен канцлером Палаты судебных исполнителей и банкротных управляющих Кристи Хунт.

Что означает срок давности?



Срок давности долга означает, что должник освобождается от обязанности выплатить долг и судебный исполнитель должен прекратить производство по взысканию долга. Взыскатель теряет право требовать выплату долга. Срок давности — это период, по истечении которого должник может требовать ”списания долга”.

Три важных условия



Для применения срока давности должен наступить срок давности, следует подать заявление и оплатить плату за рассмотрение заявления.

Срок давности



Поправки к закону от 1 апреля касаются прежде всего срока давности по решениям суда в гражданских делах. Суд по гражданским делам рассматривает споры, связанные, например, с невыплатой по кредитному договору, арендной платой или коммунальными платежами, счетами на оплату мобильной связи и т.д.

5 апреля 2021 впервые наступит тот день, когда исполнится 10 лет находящимся в производстве решениям суда, в части которых можно ходатайствовать о наступлении срока давности. Срок давности начинается с того дня, когда взыскатель подает решение суда для взыскания судебному исполнителю и заканчивается по истечении 10 лет.

Как подать заявление?

Для применения срока давности должнику следует проявить активность — без подачи заявления по сроку давности судебный исполнитель продолжит взыскание долга.

Заявление следует предоставить судебному исполнителю, ведущему производство по взысканию долга. Форма заявления находится на сайте Палаты Судебных исполнителей и Банкротных управляющих.

Должник может предоставить дигитально подписанное заявление по электронной почте, прислать на бумаге почтой по адресу бюро судебного исполнителя, либо опустить в почтовый ящик бюро судебного исполнителя ввиду ограничений, связанных с распространением COVID-19. Контакты судебных исполнителей находятся на сайте Палаты Судебных исполнителей и Банкротных управляющих.

Перед подачей заявления следует убедиться, что заявление по сроку давности подается в отношении решения суда по гражданским делам, которое находится в производстве судебного исполнителя уже 10 лет.