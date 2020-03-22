Впервые в Эстонии: в такси Tulika Takso водителей отделяют от пассажиров перегородкой

Первые машины оборудуют перегородками на выходных, а за понедельник-вторник перегородки появятся во всех такси Tulika Takso.
По словам члена правления Tulika Takso Анне Ребане, с учетом упавшего количества перевозок, перегородки потребуется установить примерно на 50 такси. Те автомобили, которые не будут оборудованы перегородками, по заказам ездить не будут.
"Мы провели среди водителей разъяснительную работу с тем, что входящие по возрасту в группу риска водители в данный период на работу не выходили", - добавила Ребане.
Пластиковые перегородки снабжены отверстиями для расчета с клиентами. Это отверстие есть возможность закрыть. "Большая часть расчетов сейчас происходит бесконтактно", - отметила Ребане.
Использование дезинфицирующего средства (ручки дверей, клавиатура банковского терминала и т.п.) являются для водителей обязательным.
По заверению Ребане, среди водителей нет ни одного больного.
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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