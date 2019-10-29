29.10.2019, 21:34

Впервые в Эстонии: SEB устанавливает банкоматы с "чернильной защитой"


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SEB sularahaautomaat
SEB sularahaautomaatFoto: Andres Putting

Банк SEB, приступивший в конце 2018 года к модернизации сети своих банкоматов, к концу октября заменил уже 100 банкоматов. Остальные более 130 банкоматов будут обновлены приблизительно в течение года, то есть к 2021 году.

Первые новые аппараты для взноса и выдачи наличности были установлены преимущественно в Харьюском, Тартуском и Вируском уездах, особое внимание уделялось небольшим деревням и сельской местности, где было установлено 20 новых банкоматов для взноса и выдачи наличности.

Новые банкоматы произведены в Германии, и, благодаря современному аппаратному и программному обеспечению, они обладают современным и удобным для пользователя интерфейсом. Машины имеют также ряд новшеств в сфере безопасности, главное из которых — первая в Эстонии так называемая ”чернильная защита” (автоматическая защитная система, которая активируется в случае нападения на банкомат). Активная замена автоматов продолжится до конца года.

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Член правления SEB Айнар Леппанен: ”Если еще в 2015 году объем наличных денег, используемый клиентами SEB Eesti, составлял 57% от объема карточных операций, то сегодня он упал до 39%. Это говорит о том, что роль наличных денег для наших клиентов и жителей Эстонии в целом в повседневной жизни заметно снижается, но по-прежнему занимает свое определенное место. Поэтому мы считаем важным поддерживать всю банковскую инфраструктуру SEB в хорошем состоянии, уделяя большое внимание как надежности, так и пользовательскому опыту клиентов в целом”.

В 2019 году житель Эстонии в среднем снимает деньги со своего счета 2,1 раз в месяц, при этом взнос наличных денег на счет совершается в среднем один раз в квартал. Средняя сумма, которую сегодня снимает со счета частный клиент, составляет 110 евро, а средняя сумма взноса — 280 евро. Что касается количества сделок, то чаще всего частные клиенты снимают в банкомате сумму в 30 евро. Сумма в 5 евро запрашивается в банкомате чуть более чем в 3% случаев. Больше всего наличные деньги используют для ведения своих ежедневных расчетов живущие в сельской местности пожилые клиенты, объем наличных денег в расчетах которых составляет до 85% от всех карточных операций.

Сеть банкоматов SEB состоит из 181 банкомата для выплаты наличных и 51 банкомата для выплаты и внесения наличных; за последние годы количество автоматов существенно не изменилось.

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