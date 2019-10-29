Впервые в Эстонии: SEB устанавливает банкоматы с "чернильной защитой"

Первые новые аппараты для взноса и выдачи наличности были установлены преимущественно в Харьюском, Тартуском и Вируском уездах, особое внимание уделялось небольшим деревням и сельской местности, где было установлено 20 новых банкоматов для взноса и выдачи наличности.

Новые банкоматы произведены в Германии, и, благодаря современному аппаратному и программному обеспечению, они обладают современным и удобным для пользователя интерфейсом. Машины имеют также ряд новшеств в сфере безопасности, главное из которых — первая в Эстонии так называемая ”чернильная защита” (автоматическая защитная система, которая активируется в случае нападения на банкомат). Активная замена автоматов продолжится до конца года.

Член правления SEB Айнар Леппанен: ”Если еще в 2015 году объем наличных денег, используемый клиентами SEB Eesti, составлял 57% от объема карточных операций, то сегодня он упал до 39%. Это говорит о том, что роль наличных денег для наших клиентов и жителей Эстонии в целом в повседневной жизни заметно снижается, но по-прежнему занимает свое определенное место. Поэтому мы считаем важным поддерживать всю банковскую инфраструктуру SEB в хорошем состоянии, уделяя большое внимание как надежности, так и пользовательскому опыту клиентов в целом”.