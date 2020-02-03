Возврат подоходного налога: многие родители могут потерять в деньгах

Вскоре наступит любимое время многих людей, когда налоговый департамент возвращает забранные у нас сверх меры деньги. Радуясь заполнению декларации за несколько минут и получению денег, многие могут не заметить, что у них останется неиспользованной часть возврата подоходного налога.

Те, на чей счет поступит 240 евро, очевидно, потратили возврат подоходного налога до верхнего предела и остались без какой-то суммы денег. Причиной этому, с одной стороны, последовательное ограничение вычитаемых из дохода расходов и в то же время постоянно растущие расходы, с которых вообще можно получить возврат подоходного налога.

Из дохода можно вычесть до 1200 евро расходов. Самые популярные причины возврата — интрессы по жилищным кредитам и расходы на обучение. Но при быстром повышении цен годовой верхний предел расходов быстро наступает.

На интрессы по кредиту установлено ограничение на вычет в 300 евро. У кого есть жилищный кредит, у того остается 900 евро для других расходов. Самые распространенные расходы — плата за место в детском саду и потраченные на кружки по интересам суммы. Например, в Тарту плата за детский сад на ребенка за 11 месяцев составляет 891 евро. У кого есть также жилищный кредит, у того при содержании одного ребенка в детском саду весь лимит возврата подоходного налога использован и, например, за кружок ребенка по интересам больше нет надежды что-то вернуть.

В Таллинне после интрессов по кредиту и содержания ребенка в детском саду остается на кружок по интересам сотня евро, которой тоже оказывается мало для большинства кружков.