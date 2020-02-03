Возврат подоходного налога: многие родители могут потерять в деньгах

Возврат подоходного налога настолько урезали, что многие родители частично останутся без возврата, пишет Eesti Päevaleht.
Вскоре наступит любимое время многих людей, когда налоговый департамент возвращает забранные у нас сверх меры деньги. Радуясь заполнению декларации за несколько минут и получению денег, многие могут не заметить, что у них останется неиспользованной часть возврата подоходного налога.
Те, на чей счет поступит 240 евро, очевидно, потратили возврат подоходного налога до верхнего предела и остались без какой-то суммы денег. Причиной этому, с одной стороны, последовательное ограничение вычитаемых из дохода расходов и в то же время постоянно растущие расходы, с которых вообще можно получить возврат подоходного налога.
Из дохода можно вычесть до 1200 евро расходов. Самые популярные причины возврата — интрессы по жилищным кредитам и расходы на обучение. Но при быстром повышении цен годовой верхний предел расходов быстро наступает.
На интрессы по кредиту установлено ограничение на вычет в 300 евро. У кого есть жилищный кредит, у того остается 900 евро для других расходов. Самые распространенные расходы — плата за место в детском саду и потраченные на кружки по интересам суммы. Например, в Тарту плата за детский сад на ребенка за 11 месяцев составляет 891 евро. У кого есть также жилищный кредит, у того при содержании одного ребенка в детском саду весь лимит возврата подоходного налога использован и, например, за кружок ребенка по интересам больше нет надежды что-то вернуть.
В Таллинне после интрессов по кредиту и содержания ребенка в детском саду остается на кружок по интересам сотня евро, которой тоже оказывается мало для большинства кружков.
Даже тогда, когда нет ни жилищного кредита, ни платы за место в детском саду, расходы на кружки по интересам могут вырасти настолько, что предел возврата подоходного налога на одного человека превышается. Например, в Таллиннском центре по интересам "Кулло" уроки игры на музыкальном инструменте и пения стоят 55-75 евро в месяц. Так большая часть годового объема возврата подоходного налога может уйти на один кружок одного ребенка. Если детей и кружков несколько, 1200 евро быстро набираются.
Есть несколько возможностей, как не остаться без возврата подоходного налога. Состоящие в браке люди могут передать остаток своих расходов на обучение супругу. Если у супруга предел в 1200 евро не исчерпан, он получит возврат подоходного налога с расходов на обучение себе.
Кто не состоит в браке, должны подольше подумать заранее. Когда школа получает банковский перевод, информация о плательщике передается налоговому департаменту, который в следующем году возвращает подоходный налог сделавшему банковский перевод. Одна из возможностей не потерять деньги — разделить оплату счетов между двумя родителями так, что оба делают банковские переводы за оплату расходов на обучение школе или детскому саду. В этом случае больше шанс, что ни один из родителей не превысит верхний предел расходов в 1200 евро. Если и двух родителей оказывается мало, можно попросить помочь работающего дедушку или бабушку. Нужно помнить, что возврат подоходного налога получает только тот, кто в прошлом году платил подоходный налог.
Государство раньше было гораздо щедрее с возвратом подоходного налога. Но постепенно ограничили как верхний предел вычитаемых расходов, так и то сколько и чего можно вычесть. Например, уже несколько лет больше невозможно вычитать расходы на получение водительских прав категории А и В, также расходы на обучение взрослых. Возврат подоходного налога за интрессы по жилищному кредиту по сравнению с прежним урезан почти полностью.
Большая часть возможностей получить возврат подоходного налога связана с расходами на детей. Взявшаяся за поддержку семей министр народонаселеления Рийна Солман не спешит обещать, что отношение государства к возвратам подоходного налога смягчится. Но весной она представит долгосрочную концепцию поддерживающей рождаемость семейной политики. Одной из ее частей являются предложения по налоговой политике, и, по ее словам, обязательно обсудят и расходы семей на обучение.
Но Солман также напомнила, что правительство в интересах многодетных семей увеличила не облагаемый налогом доход так, что при декларировании дохода за 2020 год дополнительный не облагаемый налогом доход начиная с третьего ребенка увеличится по сравнению с прежним на 100 евро в месяц. Таким образом, дополнительный не облагаемый налогом доход с 2020 года равен 1848 евро на второго ребенка и 3048 евро начиная с третьего ребенка, то есть в год и прибавляется 1200 евро на третьего и каждого следующего ребенка. Это, по оценке Солман, должно помочь среди прочего покрыть и обусловленные большим числом детей большие расходы на обучение.
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