Возрадуйтесь, водители! Цены на топливо на заправках могут упасть еще ниже

"Сегодня очень сложно оценить, куда ценам на топливо позволят упасть. При открытии рынков первые эмоции были больше, и к настоящему моменту от 30% падения цен на топливо осталось 20%. Сейчас цены на мировом рынке на уровне, который мог бы принести на эстонские заправки цены на бензин и дизельное топливо примерно 1,2 евро за литр". — комментирует член правления AS Alexela Алан Вахт.

Если весной 2016 года цены на топливо в Эстонии упали ниже границы в один евро, то такой цены обычному клиенту больше не стоит ждать.

"В промежутке в Эстонии произошло сильное повышение топливных акцизов, и прибавку к цене принесла и обязанность по биотопливу. Так, например, акциз на бензин и дизельное топливо поднял цены на топливо соответственно на 17 и 12 центов на литр (с налогом с оборота), и влияние биотоплива сегодня у бензина приблизительно 5 центов на литр и у дизельного топлива 6 центов на литр. Суммарное влияние повышения акциза и биотоплива, таким образом, у бензина 22 цента на литр и у дизельного топлива 18 центов на литр. Следовательно, даже если цены на мировом рынке упадут на уровень начала 2016 года, то цену ниже 1 евро мы, к сожалению, больше не увидим", — поясняет Вахт.

От розничной цены топлива налоги составляют примерно 60%. Цена на мировом рынке составляет примерно 30% от цен на заправках.