Возобновляется сообщение с Аэгна

”Традиционно на выходных после Дня Таллинна возобновляется регулярное сообщение с островом Аэгна. Как и в прошлом году судоходное сообщение обеспечивает фирма AS Kihnu Veeteed, а курсировать между островом и городом будет теплоход Vesta. Если в мае теплоход будет ходить в пятницу и на выходных, то уже с июня он будет ходить каждый день за исключением вторника. Приглашаем всех таллиннцев и гостей города посетить этот красивый остров, который является частью Кесклинна”, — сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

В отличие от прошлого года, в этом году теплоход отбывает и прибывает в Таллинн к причалу около Горхолла, где раньше был причал судов фирмы Linda Line. Судно отбывает из Таллинна в 10.00 и 17.00. Время в пути занимает час. С Аэгна судно отчаливает в 11.30 и в 18.30.

Для жителей Таллинна с зеленой картой проезд в порядке живой очереди бесплатный. Для того, чтобы гарантировать себе место на теплоходе, можно приобрести билет на сайте AS Kihnu Veeteed.