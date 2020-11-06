Возобновление производства на купленном Олегом Осиновским заводе Dzintars откладывается

После приобретения оборудования и здания Dzintars в сентябре в Skinest Group сообщили, что возобновление производства планируется уже в октябре. Сейчас Удалова объясняет, что перенос сроков связан с распространением коронавирусного заболевания Covid-19.

"Уже проделанную работу оцениваю положительно. Можно сказать, что пройдет несколько месяцев до того момента, когда покупатель увидит знакомые продукты на магазинных полках. Сейчас наш приоритет — это возобновление производства, но одновременно мы анализируем экспортный рынок, создавая соответствующий портфель продуктов", — рассказала Удалова.

По ее словам, ведется интенсивная работа по восстановлению производства, тестируется оборудование и его мощности, укомплектован основной штат работников, необходимый для восстановления производства.

По словам Удаловой, к команде присоединились отдельные работники, которые ранее работали на производстве Dzintars, а также специалисты по химии и фармацевтике.

Она добавила, что, с юридической точки зрения, производством будет заниматься фирма Dzintars Production.

На вопрос о том, что случилось товарными знаками Dzintars, которые экс-владелец и руководитель предприятия Илья Герчиков зарегистрировал на свое имя, Удалова ответила: "Мы купили все товарные знаки, по пяти знакам идет судебный процесс, что не запрещает нам заниматься производством".

Как уже сообщалось, Dzintars был объявлен неплатежеспособным в ноябре 2019 года. В сентябре 2020 года активы компании за 5,5 евро приобрела фирма Ritrem, входящая в эстонскую группу Skinest Group.