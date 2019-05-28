Возникли проблемы? Wolt уже несколько раз опаздывает с уплатой налогов

К настоящему времени не раз возникавшие налоговые задолженности ликвидированы. Согласно отчетам, 2016 и 2017 годы предприятие завершило с прибылью. Данные по прошлому году еще не представлены.

Исполнительный директор Wolt Baltikum Лийс Ристал объяснила возникновение в начале этого года проблем с налоговыми платежами сменой обслуживающей предприятие бухгалтерской фирмы.

"Сделаем всё, чтобы майский случай стал последним”, — сказала она и добавила, что задолженность связана с человеческой ошибкой, долги возникают только перед налоговым департаментом, с партнерами проблем нет.

По ее руководителя, дела у Wolt идут в Эстонии хорошо, а Таллинн был одним из самых успешных городов из тех 50, где работает фирма.

"Мы продолжим работу и в Таллинне, и в Тарту, вынашиваем планы расширения на другие города Эстонии”, — отметила Риста.