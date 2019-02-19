Возмущенный читатель: почему Налогово-таможенный департамент не ставит в очередь, а прекращает звонок?

”Голос в трубке предлагает попробовать позвонить позже. Так и приходится снова и снова набирать номер, чтобы опять услышать то же самое”, — сетует он. Он отмечает, что инфотелефон работает с 8.30 по 16.30, а в пятницу и того меньше, поэтому звонки приходится совершать за счет своего рабочего времени.

По словам руководителя по связям с общественностью Налогово-таможенного департамента Райнера Лауритса, в первые дни очереди ожидания на инфолиниях действительно более длинные и следует запастись временем. Также он говорит, что можно подождать несколько дней и тогда дозвониться будет намного легче.

Кроме того, можно отослать свой вопрос по электронной почте и получить ответ в течение максимум пяти рабочих дней. ”Предоставить декларацию можно до 1 апреля”, — добавил Лауритс.