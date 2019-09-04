Возгорание трактора привело к ущербу в 100 000 евро

В июле страховая компания PZU Kindlustus (PZU) выплатила клиентам в виде страховых возмещений 2,6 миллиона евро, что на целых 18% больше, чем в том же месяце прошлого года. В этом году сумма выплаченных PZU страховых возмещений увеличилась на 7%, суммарно составив около 18,4 миллиона евро.

”В июле ущерб в рамках страхования автомобилей составил порядка 70% всего выплаченного клиентам PZU возмещения, причем заметно выросли компенсации по страхованию каско. Значительно на результаты повлияли два стоящих особняком случая, когда огнем была уничтожена лесная техника”, — сказал руководитель группы страхования автомобилей PZU Яанус Танне.

Возгорание экскаватора в ходе лесозаготовительных работ привело к ущербу в размере 26 000 евро, а возгорание выполнявшего вывоз деревьев трактора обошлось примерно в 100 000 евро. Водители техники не пострадали.