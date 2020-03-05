05.03.2020, 11:30

Вот вам и скидки! Перед распродажей интернет-магазин K-rauta сильно поднимает обычную цену товаров

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Эгерт Пярна
EST
Вот вам и скидки! Перед распродажей интернет-магазин K-rauta сильно поднимает обычную цену товаров
Foto: VÄINO SILM

Издание Eesti Päevaleht проанализировало цены в интернет-магазине K-rauta со время распродажи и пришла к выводу, что перед акциями магазин просто существенно увеличивает стоимость товаров, чтобы можно было сделать ”большую скидку”.

Пресса постоянно получает от потребителей сообщения о том, что обещанные продавцами большие скидки на деле оказываются совсем не такими большими.

Схема проста: непосредственно перед кампанией продавец поднимает обычную стоимость товара, чтобы создать у потребителя ложное впечатление о большом выигрыше. В результате таких махинаций ”цена со скидкой” может оказаться даже больше реальной стоимости товара.
При этом никаких противоправных действий торговец не совершает. Да, это считается неэтичным приемом торговли, но призвать к ответственности за это сейчас невозможно.

Скандал вокруг интернет-магизана K-kauta разгорелся в социальных сетях в начале этого года. Тогда представитель администрирующей э-магазин K-rauta фирмы Kesko Senukai объяснил разницу в ценах и скидках техническими проблемами.

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Стоит отметить, что в прошлом году департамент защиты прав потребителей Латвии оштрафовал Kesko Senukai Latvia, администрирующую местные магазины K-rauta, на 20 000 евро за махинации с ценами.

Издание Eesti Päevaleht в течение длительного времени наблюдало за ценами в двух строительных э-магазинах: K-rauta и Bauhof. Если у Bauhof особых разногласий выявлено не было, то у K-rauta их оказалось достаточно.

В мониторинге участвовало 10 296 товаров э-магазина K-rauta с 3 января по 9 февраля 2020 года. Скидочная кампания проходила в э-магазине с 6 января по 2 февраля. В начале кампании скидки предлагались на 4058 товаров. Средняя предлагаемая скидка составила 25,4%. Анализ данных однако показал, что во время кампании магазин завышает действительную стоимость товаров, в связи с чем в реальности цены снижались в среднем всего на 1,5%.

Коммерческий директор Kesko Senukai Digital UAB Юлиус Буянаускас объяснил расхождения техническими проблемами, вызванными объединением систем K-rauta.ee и 1a.ee. ”Поскольку генерация цен в системах происходит автоматически, то в начале января в ходе процесса объединения двух систем в отображении информации о ценах наблюдались технические неполадки”, — сказал он.

Он отметил, что в интернет-магазине K-rauta.ee постоянно продаются сотни и тысячи товаров, которые не находятся физически в Эстонии, что и приводит к проблемам в отображении цен. Кроме того, ассортимент розничных магазинов постоянно меняется, поэтому, например, в момент, когда товар реально находится на полке магазина, интернет-магазин рядом со скидкой отображает обычную цену, применяемую в розничном магазине.

Буянаускас заверил, что они занимаются решением проблемы и к настоящему моменту устранены практически все технические неполадки, связанные с объединением систем.

По словам руководителя отдела потребительской среды Департамента защиты прав потребителей и технического надзора Яаники Таэла, по поводу манипуляций с ценами к ним поступает не так много сообщений. ”С десяток сообщений в год”, — говорит она.

”Большая часть магазинов использует этот метод. Нельзя сказать, что это подчерк определенного магазина, на самом деле это довольно распространенный прием”, — сказала она.

Как правило, сами продавцы аргументирует это либо техническими проблемами, либо тем, что все так делают.

Махинации со скидками — проблема не только Эстонии, но и всего мира. По сообщению департамента, 28 мая 2022 года вступит в силу директива ЕС, которая четко определит, что является скидкой, а что — нет, и тогда манипуляции с ценами для продавцов станут наказуемыми.

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