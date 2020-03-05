Вот вам и скидки! Перед распродажей интернет-магазин K-rauta сильно поднимает обычную цену товаров

Пресса постоянно получает от потребителей сообщения о том, что обещанные продавцами большие скидки на деле оказываются совсем не такими большими.

Схема проста: непосредственно перед кампанией продавец поднимает обычную стоимость товара, чтобы создать у потребителя ложное впечатление о большом выигрыше. В результате таких махинаций ”цена со скидкой” может оказаться даже больше реальной стоимости товара.

При этом никаких противоправных действий торговец не совершает. Да, это считается неэтичным приемом торговли, но призвать к ответственности за это сейчас невозможно.

Скандал вокруг интернет-магизана K-kauta разгорелся в социальных сетях в начале этого года. Тогда представитель администрирующей э-магазин K-rauta фирмы Kesko Senukai объяснил разницу в ценах и скидках техническими проблемами.

Стоит отметить, что в прошлом году департамент защиты прав потребителей Латвии оштрафовал Kesko Senukai Latvia, администрирующую местные магазины K-rauta, на 20 000 евро за махинации с ценами.

Издание Eesti Päevaleht в течение длительного времени наблюдало за ценами в двух строительных э-магазинах: K-rauta и Bauhof. Если у Bauhof особых разногласий выявлено не было, то у K-rauta их оказалось достаточно.