Вот, где дела идут хорошо! Количество пассажиров Elron неуклонно растет, прибыль тоже

Растущее количество пассажиров показывает, что все больше людей отдает предпочтение экономичным способам передвижения. „Мы видим, что поездки на поезде набирают популярность на более длинных маршрутах, причем как для поездок на работу, так и для свободного времяпрепровождения”, — подчеркнул менеджер по продажам и развитию Elron Ронни Конго.

„Растущий имидж ”морковок” понятен, при этом спрос на тартуском, нарвском и вильяндиском направлениях благодаря экспресс-линиям вырос больше, чем на треть. К сожалению, это заставляет наш парк поездов работать с постоянно растущей интенсивностью, поскольку количество составов, которыми мы располагаем, остается таким же, что и пять лет назад. Переполненные составы стали проблемой уже не только в пятничные и воскресные вечера, но зачастую также и посреди недели. Мы надеемся на понимающее отношение клиентов”.

В феврале количество перевезенных пассажиров выросло, в общей сложности, на 4%, достигнув 603 000.

Доходы Elron от продажи билетов за первые два месяца года составили 2,7 миллиона евро, что на 16% больше, чем за тот же период 2018 года.