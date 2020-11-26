26.11.2020, 07:50

Вот это удача! Житель Пайде выиграл в Bingo loto почти 740 000 евро

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Вот это удача! Житель Пайде выиграл в Bingo loto почти 740 000 евро
Unsplash

В среду в телепередаче "Suur lotokolmapäev" разыгрывался джекпот Bingo loto на сумму 739 322,90 евро. Выигрышный билет с одним полем был куплен в магазине Maksimarket в Пайде.

Этот выигрыш по размеру второй самый большой в истории Bingo loto, до этого 907 269 евро выиграла в апреле молодая жительница Таллинна.

Всего Bingo джекпот в этом году выигрывали шесть раз, последний раз предприниматель из Харьюмаа получил почти 590 000 евро.

За десять месяцев 2020 года Eesti Loto выплатила государству налог с азартных на 11,4 млн евро, что пошло на поддержку сфер спорта, культуры, науки, образования, медицины и т.д.

В тот же период Eesti Loto выплатила победителям почти 37 миллионов евро, в том числе 4,6 млн евро выигрышей в быстрые лотереи.

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