31.08.2019, 08:30

Вот это удача! Игрок в лотерею из Эстонии выиграл в Eurojackpot 846 844 евро

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rus.delfi.ee
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EuroJackpot tõi ühte Eestimaa kodusse täna suurvõidu.
EuroJackpot tõi ühte Eestimaa kodusse täna suurvõidu.Foto: Shutterstock

В пятничном розыгрыше Eurojackpot один игрок из Эстонии с 5+1 попаданиями выиграл 846 843,80 евро. Выигрышный билет куплен в интернете, сообщила Eesti Loto.

Речь идет о втором по величине выигрыше в лотерею в розыгрыше Eurojackpot в Эстонии и третьем по величине выигрыше в лотерею в истории Eesti Loto. До сих пор самый большой выигрыш в Эстонии составляет 1,155 млн евро, которые выиграли три года назад в Eurojackpot двое мужчин из Йыхви.

Eurojackpot принесла большой выигрыш в Эстонию в этом году еще два раза — в начале марта выиграл 455 564 евро работающий моряком мужчина из Таллинна и в начале мая Eurojackpot принесла 161 157 евро одной женщине из Ярвамаа.

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