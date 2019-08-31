Вот это удача! Игрок в лотерею из Эстонии выиграл в Eurojackpot 846 844 евро

Речь идет о втором по величине выигрыше в лотерею в розыгрыше Eurojackpot в Эстонии и третьем по величине выигрыше в лотерею в истории Eesti Loto. До сих пор самый большой выигрыш в Эстонии составляет 1,155 млн евро, которые выиграли три года назад в Eurojackpot двое мужчин из Йыхви.

Eurojackpot принесла большой выигрыш в Эстонию в этом году еще два раза — в начале марта выиграл 455 564 евро работающий моряком мужчина из Таллинна и в начале мая Eurojackpot принесла 161 157 евро одной женщине из Ярвамаа.