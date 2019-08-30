Вот это результат: 100 000 человек посетили интернет-магазин IKEA в день открытия

”Концепция IKEA состоит в том, чтобы у наших клиентов каждый день был лучшим. Мы благодарим всех покупателей за фантастический первый день. Более 100 000 человек посетили интернет-магазин IKEA в день открытия, это показывает, что эстонские потребители использовали возможность посмотреть продукцию IKEA и совершить покупки в интернете,” — говорит руководитель пункта выдачи товара IKEA в Таллинне Алексей Михайлов. По его словам, в свои корзины для покупок, жители Эстонии положили 2000 различных товаров, это говорит о том, что местным жителям нравится широкий ассортимент товаров IKEA.

Популярными товарами купленными в э-магазине были: столовые приборы, стаканы и бокалы, ящики для хранения и коробки. Из мебели популярными были полки, комоды, а также гардеробы. Кроме того, каждый второй посетитель на месте приобрел шведские продукты питания IKEA, а также большое количество детских товаров и предметов для кухни.

IKEA э-магазин www.ikea.ee, пункт выдачи товара находится по адресу Петербургское шоссе 66, открыт ежедневно с 10.00 до 20.00.