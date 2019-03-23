Вот это да! Эстонское предприятие за 30 лет произвело 73 млн единиц черепицы

Сегодня завод вспомогательных элементов производит товары для черепичных крыш 521 типа, используя для этого 1200 тонн алюминия и стали в год. 95% продукции экспортируется в другие страны Балтии, Скандинавию, Германию, Южную Африку, Малайзию и на другие рынки. Снегозадержатели продавали даже в расположенное на северо-западе Африки Марокко, где их используют на крышах домов в Атласских горах, высота которых достигает 4165 метров. Наиболее далекий клиент завода вспомогательных элементов находится в Австралии.

Директор по продажам BMI Monier Эркки Теппер поблагодарил клиентов предприятия за доверие, а работников за преданность своему делу. ”Вклад наших сотрудников отлично демонстрирует то, что согласно различным исследованиям, среди жителей Эстонии именно черепица является излюбленным кровельным материалом, — рассказал Теппер. — Помимо красивого внешнего вида, черепица является кровельным материалом наиболее продолжительного срока службы — она простоит 100 лет и дольше. При этом сегодня черепица сравнима по цене и простоте установки с другими кровельными материалами, а большинство используемых кровельных конструкций прекрасно выдерживают вес уложенной черепицы”.

Изготовленная в Кийу черепица BMI Monier установлена на ряде знаковых для Эстонии зданий, например, на крышах национальной оперы ”Эстония”, Эстонской академии наук, Английского колледжа, таллиннской 21 средней школы, нарвской ратуши, Банка Эстонии, а также на многих мызах и домах таллиннского Старого города. Также она используется при строительстве новых зданий по всей Эстонии.

Наследник эстонского предприятия Est-Stein, BMI Monier сегодня является частью одного из крупнейших в Европе производителей кровельных и гидроизоляционных решений BMI Group. Действующий уже более 165 лет концерн располагает 152 производственными подразделениями в Европе, Азии и Южной Африке. Концерн BMI Group трудоустраивает более 11 000 человек в 40 странах мира. В Эстонии в компании работают около 50 человек.