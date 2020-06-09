Восстановление экономического роста Эстонии зависит главным образом от улучшения внешнего спроса

За первые четыре месяца этого года экспорт сократился в среднем на 9%. В дополнение к ослабленному спросу сокращение экспорта также усугубляется резким снижением экспортных цен. В постоянных ценах, то есть без учёта влияния падения экспортных цен, экспорт товаров эстонского происхождения в апреле сократился примерно на одну десятую. Поскольку экспортные цены снижались быстрее, чем цены на импортируемые материалы в течение девяти месяцев подряд, условия торговли для эстонских компаний — экспортёров ухудшились.

В апреле большая часть экспорта сократилась

К сожалению, влияние товаров, экспорт которых увеличился (зерновые, химические продукты, измерительное оборудование), было довольно незначительным. Аналогичная картина была и по странам — экспорт сократился в большинство стран. Экспорт в страны ЕС, на которые приходится 70% экспортного рынка Эстонии, сократился на 23% почти для всех государств — членов (кроме Люксембурга, Мальты и Португалии, влияние которых было незначительным).

Как и ожидалось, в апреле спад экспорта углубился

Влияние кризиса только начало оказывать более сильное влияние на внешний спрос в апреле. Индекс, характеризующий общее настроение в экономике еврозоны и индекс деловой активности, в апреле сильно упали, и, по данным эстонских компаний, их краткосрочные перспективы экспорта резко ухудшились. Оценка промышленных предприятий Эстонии относительно их конкурентоспособности как на внешнем, так и на внутреннем рынках за последние три года резко снизилась. Однако на эту оценку может повлиять и снижение спроса. Ослабление внешнего спроса и сокращение экспорта также привели в апреле к 15-процентному снижению объёмов производства в нашей крупнейшей отрасли экспорта товаров — обрабатывающей промышленности.

Ослабление внешнего спроса началось несколько лет назад

Рост импорта товаров у основных торговых партнёров Эстонии, то есть их спроса, начал замедляться более двух лет назад. Во второй половине прошлого года он упал в нескольких странах, а в апреле этого года произошло резкое падение. В Китае, на который ранее приходилась почти треть мирового экономического роста, импорт также всё сильнее сокращается. В то же время правительство Китая наращивает инвестиции в инфраструктуру, что приведёт к увеличению спроса на импорт ряда сырьевых материалов.