Восемь предприятий Нарвы сообщили о коллективных сокращениях. Работу могут потерять более 200 человек

Большинство уведомлений о сокращениях поступило от предприятий сектора обрабатывающей промышленности. Из числа всех уведомлений уезда 8 предприятий находится в Нарве, и сокращается там примерно 230 человек.

"Хотелось бы дополнительно отметить, что это коллективные сокращения, и о них работодатель обязан уведомлять Кассу по безработице. Данных об отдельных случаях сокращений (тех, которые не являются коллективными), у нас нет", - пояснила RusDelfi главный специалист Кассы по безработице по реагированию на сокращения Кайа Саависто.

"Также отметим, что первое уведомление о сокращении является информативным и первичным, в ходе консультаций количество сокращаемых работников может измениться, или сокращение может вообще не состояться", - добавила специалист Кассы по безработице.

Наиболее крупные сокращения:

MP & Partners Engineering OÜ - 72 работника;

Osaühing MICRO- FIX - 66;

HANZA Mechanics Narva AS - 45.





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