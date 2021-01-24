Вопрос читателя: предусмотрены ли для курящих дополнительные перерывы в работе?

Отвечает Пирет Кальюла, консультант по вопросам рабочей среды Инспекции труда: при организации перерывов следует учитывать, чтобы работники, выполняющие одинаковую работу, могли отдыхать равное количество времени. Отдельное обязательство по предоставлению перерывов на курение отсутствует, также несправедливо, чтобы курящие могли каждый час брать дополнительный перерыв на курение, причиняя вред своему здоровью.

Рекомендуем в первую очередь обратиться к работодателю (специалисту по вопросам рабочей среды) или также к уполномоченному по вопросам рабочей среды и разъяснить проблему. Объясните, что Ваша трудовая нагрузка с приходом нового работника увеличилась, поскольку коллега использует больше перерывов, чем предусмотрено, и Вы не можете сделать перерыв, поскольку коллега не находится в нужное время на рабочем посту. Обязательно сообщите также, что в запах сигарет Вас раздражает.

Задача работодателя — обеспечить, чтобы работники получали равное обращение и чтобы все могли использовать предусмотренные перерывы в работе. Кроме того, работодатель должен решить проблему беспокоящего запаха сигарет. Одним из решений является запрет на курение на территории предприятия, что является правом работодателя.

Работодатель также может следить за использованием рабочего времени и разъяснить работнику, берущему дополнительные перерывы, организацию рабочего времени, в том числе правила использования перерывов в работе.

Если работник не отреагирует на эти замечания, работодатель может предупредить его, что при продолжении нарушения распорядка рабочего времени трудовые отношения могут быть расторгнуты. В таком случае работник должен принять решение, изменит ли он свое поведение (например, откажется от курения в рабочее время) или согласится с прекращением трудовых отношений.