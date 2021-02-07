Вопрос читателя | Почему Касса по безработице выдает пособие по зарплате интернет-казино?

Читатель обращает внимание, что пособие на заработную плату выплачивается предпринимателю (в т.ч. FIE), основная сфера деятельности которого в EMTAK обозначена кодом 92001, то есть организация азартных игр и букмекерская деятельность.

EMTAK поясняет эту сферу деятельности так:

- продажа лотерейных билетов, игровые автоматы;

- азартные игры онлайн;

- букмекерская деятельность (прием ставок);

- казино;

- покерные клубы (азартные).

"Как на такую деятельность, как продажа лотерейных билетов или организация азартных игр онлайн (на интернет-сайтах) могут негативно повлиять введенные для противодействия распространению коронавируса ограничения? Непонятно. Могла бы Касса по безработице это прокомментировать?" — спрашивает читатель.

Отвечает пресс-секретарь Кассы по безработице Лаури Коол.

Перечень сфер деятельности, на которые напрямую повлияли ограничения (коды EMTAK) введены постановлением правительства. Касса по безработице сама их не выбирала. Свою основную сферу деятельности определяет само предприятие.

Как и весной, мы сегодня видим, что существует много проблем с данными — весной были проблемы с трудовыми договорами. Сегодня мы видим, что работодатели не обновили свои контактные данные и данные зарегистрированных работников и пытаются сделать это задним числом.

Если решением правительства деятельность казино была ограничена, то предприятие, код основной деятельности которого попал в установленный перечень, может ходатайствовать о поддержке. Но если оно всё-таки функционировало, переведя свою работу в интернет? Такой же вопрос можно задать и в отношении ресторанов. Разве в том случае, когда ресторан нашел канал для деятельности, должно быть наказание?

Ходатайство о дотации не является обязательным, и есть есть кто-то, кто использовал возможность получить пособие, но на самом деле не нуждался и не пострадал, то я уверен, что конкуренты и общественность выведут его на чистую воду. Весной этот механизм действовал довольно хорошо.