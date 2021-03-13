Вопрос читателя: может ли работодатель в связи с коронавирусными ограничениями в одностороннем порядке изменять рабочий график?

На вопрос отвечает юрист-консультант Инспекции труда Сандра Куус:

Как общее правило, действует порядок, что утвежденный график изменять можно только по соглашению сторон, но ввиду введенных из-за распространения коронавируса ограничений работодатель может односторонне изменить график рабочего времени и сделать другие распоряжения, если они исходят из крайней необходимости.

Крайняя необходимость предполагает, что вследствие непреодолимой силы ущерб может быть причинен имуществу работодателя или другим интересам. При определении крайней необходимости нужно учитывать принцип разумности и соразмерности, то есть учитывать последствия как для прав и интересов работника, так и работодателя.

Если работодатель не реорганизует работу, то он должен будет заплатить поставленным в график на выходные дни работникам среднюю зарплату за непредоставление работы. Поэтому в данном случае работодатель может при издании распоряжений, связанных с ограничениями, ссылаться на крайнюю необходимость. Он также может односторонне изменить время работы, если эти изменения исходят из потребностей предприятия и разумного учета интересов обеих сторон. Целью распоряжения является установить определенное время работы - прежде всего начало рабочего времени, его конец и перерывы в работе.

Работодатель должен обосновать для работника необходимость графика работы, а также то, в чем в данном случае состоит крайняя необходимость.

В то же время в трудовых отношениях нельзя игнорировать и интересы другой стороны. К примеру, если работник не согласен с изменением рабочего времени из-за существенных семейных обстоятельств, то работодатель должен это учесть.