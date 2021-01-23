Вопрос читателя: может ли постоянно выплачиваемая работнику доплата стать частью зарплаты?

Отвечает Кайре Саареп, заведующая отделом профилактики Инспекции труда: работник и работодатель договариваются в письменном документе трудового договора о размере заработной платы. Закон о трудовом договоре не регулирует, из каких компонентов должна состоять заработная плата. Заработная плата может состоять из почасовой платы, фиксированной процентуально дополнительной платы от продажи, дополнительных плат в случае выполнения целей, плат за выполнение дополнительных заданий и т. п. Соглашение о заработной плате должно быть прозрачным и понятным, чтобы работник мог ежемесячно рассчитывать свою заработную плату, учитывая выполненные рабочие задания и результаты.

Работодатель имеет право выплачивать также одноразовые премии, но всегда следует различать, имеется ли дело с доплатой, для получения которой работник должен выполнить определенные критерии, или с одноразовой премией, которую работодатель платит в случае хорошего хозяйственного года, например, в Рождество, по случаю рождения ребенка и т. п.

Выплата дополнительной платы должна быть прозрачной. Если работник ежемесячно получал дополнительную плату, но не было ясно, за выполнение каких дополнительных заданий или критериев, то указанная плата может стать частью заработной платы. Работник имеет право потребовать дополнительную плату, для получение которой он выполнил критерии (например, выполнена цель продажи) или которая стала частью заработной платы. Харьюский уездный суд в своем решении 2-18-7772 посчитал, что работник имеет право помимо основной заработной платы получать также доплату в соответствии с приложением к трудовому договору, и она рассматривается в качестве одного из компонентов заработной платы, т. е. доплаты являются заработной платой.

Таким образом, рекомендуется согласовать все компоненты заработной платы и составить приложение к трудовому договору. Если работодатель желает выплачивать иные доплаты и премии, то разумно будет их также зафиксировать в письменной форме.

Читайте о премиях дополнительно в статье Премия – приятный сюрприз или часть заработной платы.