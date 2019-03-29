Вопрос читателя: как в случае смерти супруга получить в банке его деньги?

"Достаточно ли для этого только свидетельства о смерти? Или нужно сначала получить свидетельство о наследовании и тогда с этим свидетельством обратиться в банк? Сколько времени займет оформление свидетельства о наследовании и какова его средняя стоимость?"

Отвечает присяжный адвокат Иво Махов:

Банки в случае смерти владельца счета в упрощенном порядке выплачивают суммы для возмещения расходов на похороны, но для доказательства права наследования основных сумм требуется нотариальное свидетельство о наследовании. Иногда считают, что для обращения к нотариусу следует подождать 40 дней или шесть месяцев со дня смерти, но на самом деле это не так. Если дело не сложное, получение свидетельства может занять чуть больше месяца, это время нужно для публикации публичного уведомления об инициировании производства о наследовании. Нотариальная плата за заверение заявления о принятии наследства — 76,68 евро, позднее за заверение свидетельства о наследовании еще 122,70 евро с налогом с оборота.

Если владелец счета хочет, чтобы с его банковского счета можно было получить суммы и сразу после его смерти, у него есть две возможности.

Во-первых, можно сделать завещание с назначением исполнителя завещания. Исполнителю завещания можно дать и право на распоряжение суммами в банке. Хотя, как и в случае завещания, нужно еще заверение нотариального свидетельства исполнителя завещания, для получения этого свидетельства не предусмотрено время ожидания.