Вопрос читателя: как часто работодателю разрешено в одностороннем порядке уменьшать заработную плату?

Отвечает Кайре Саареп, заведующая отделом профилактики Инспекции труда. Заработную плату можно уменьшить в двух случаях. В первом случае это можно сделать по соглашению с работником на основании ст. 12 Закона о трудовом договоре (ЗоТД). Во-вторых, имеется возможность в одностороннем порядке на основании ст. 37 ЗоТД, если имеются чрезвычайные непредвиденные экономические обстоятельства, исходя из которых невозможно предоставить работу в оговоренном объеме. На основании ст. 37 ЗоТД заработная плата может быть уменьшена на три месяца в течение 12-месячного периода до разумного предела, но не менее установленной Правительством Республики минимальной ставки заработной платы, а также в случае, если уплата согласованной заработной платы является неразумно обременяющей для работодателя.

Таким образом, периодом снижения заработной платы является не календарный год, а 12 месяцев. Приведем пример: работодатель снизил заработную плату в период с 15.04. по 15.07.2020 г. Таким образом, 12-месячный период начался 15 апреля 2020 г., и работодатель может вновь снизить заработную плату с 16 апреля 2021 г.

Важно добавить, что вместе с уменьшением заработной платы пропорционально уменьшается также рабочее время, и работодатель должен уведомить об уменьшении не менее чем за 14 календарных дней в письменной форме. Работник в свою очередь имеет право отказаться от трудовых отношений на основании ч. 5 ст. 37 ЗоТД, сообщив об этом не менее чем за 5 рабочих дней до вступления сниженной заработной платы в силу.