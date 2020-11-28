28.11.2020, 14:11

Вопрос читателя: что делать, если я не могу работать удаленно?


EST
Kodukontoris töötamine toob kaasa üllatavaid hädasid. Selg ja sabakoht valutavad ning diivanilt sülearvuti tagant tõustes on jalad kanged.
KodukontorFoto: Ester Vaitmaa

Читатель спрашивает: как я должен поступить, если работодатель с целью предупреждения распространения коронавируса полностью закрыл контору и отдал распоряжение с этой недели всем работать удаленно? Конечно, выдали компьютер, монитор и стул, но я все же не могу в действительности выполнять работу, поскольку в семье есть пожилой человек, которому требуется уход, и два ребенка младше трех лет.

На портале Tööelu отвечает Меэли Мийдла-Ванаталу, заместитель генерального директора Инспекция труда: согласно действующему в Эстонии правовому порядку, удаленная работа может осуществляться только по договоренности сторон. С одной стороны, работодатель не может принуждать к выполнению удаленной работы, а работник, с другой стороны, не может этого требовать. Соглашение об удаленной работе можно заключить как письменно, так и устно, однако Закон о трудовом договоре предполагает все же заключение соглашения в письменной форме.

В ситуации, описанной в вопросе, следовало бы при первой возможности как минимум по электронной почте сообщить работодателю, что выполнение работы в качестве удаленной невозможно, и предложить со своей стороны возможные решения, на каких условиях трудовые отношения все же могли бы продолжиться. Например, можно было предложить, что поскольку большая часть работников с удовольствием выполняет удаленную работу, то работодатель организовал бы работу так, чтобы конкретный работник продолжил работать в конторе, т. е. работодатель открыл бы контору частично.

Если работодатель считает, что частичное открытие конторы является проблематичным, то есть этому сопутствуют расходы, которые в случае одного работника будут непропорционально большими, то работодатель мог бы подумать об аренде отдельного рабочего помещения для работника, то есть работодатель взвесил бы, какие расходы будут для него более оптимальными.

Если работнику подходит, то решением может быть также изменение рабочего времени, которое позволило бы работать дома, например, в то время, когда меньше мешающих факторов и можно сосредоточиться. Обсудив совместно, можно найти и другие возможности, которые помогли бы работнику продолжить работу дома, например, установить шумопоглощающие перегородки, предоставленные работодателем, и т. п., что предполагает уже оценку рисков в доме как трудовой среды в целом.

Если все же не удается прийти к соглашению и работодатель не может обеспечить работу на прежних условиях, то ситуация может завершиться отказом работника от трудового договора в чрезвычайном порядке на основании части 2 ст. 91 Закона о трудовом договоре, т. е. вследствие нарушения работодателем, которое заключается в невозможности обеспечить подходящую для работы рабочую среду, т. е. в неисполнении обязанностей работодателем.

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